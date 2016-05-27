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izmir'in göbeğinde yılan korkusu

İZMİR'İN GÖBEĞİNDE YILAN KORKUSU

İZMİR'in merkezindeki Basmane semtinde yılan paniği yaşandı. Altınpark arkeolojik alan yanındaki kıraathanenin bahçesine gelen yılan vatandaşlar arasında korku yarattı. Yılan bir Suriyeli tarafından elle yakalandı.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 11:29
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İZMİR'in merkezindeki Basmane semtinde yılan paniği yaşandı. Altınpark arkeolojik alan yanındaki kıraathanenin bahçesine gelen yılan vatandaşlar arasında korku yarattı. Yılan bir Suriyeli tarafından elle yakalandı.

Basmane Altınpark'da geçen yıllarda başlayan kazı çalışmaları uzun süre önce durduruldu. Bazı tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu alan otluk, mezbelelik bir yere dönüştü. Altınpark'a bitişik bir kahvenin bahçesinde oturanlar biranda masaların arasına giren yılanı görünce büyük korku ve panik yaşadı.

Kısa süren kovalamacanın ardından o sırada kahvede oturan Suriyeli Hasan Muhammed Emin diğer esnafın da yardımıyla yılanı eliyle yakaladı. 1.5 metrelik yılanın zehirli olmayan 'boz' cinsi olduğu belirtildi. Yakalanan yılan kısa süre çeşmenin altındaki suya tutulup, boş bir su bidonunun içine konuldu. Yılanın akıbeti konusunda kimi esnaf "Öldürelim" derken, kimi de şehir dışına bırakılmasını istedi. Bir kişi, aracıyla şehir dışında araziye bırakacağını söyleyerek yılanı aldı. Bölgede geçtiğimiz günlerde de yılan görüldüğü belirtildi.








Etiketler: İzmir  İn  Göbeğinde  Yılan  Korkusu    haber

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