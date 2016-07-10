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izmir'in aliağa'da kayık faciası: 1 ölü 1 kayıp

İZMİR'İN ALİAĞA'DA KAYIK FACİASI: 1 ÖLÜ 1 KAYIP

İzmir'in Çeşme ilçesinde dubanın bağlantılarının kopması sonucu iki gencin açık denize sürüklenmesinin ve hala bulunamamalarının ardından bir acı haber de Aliağa'dan geldi.

Tarih : 10 Temmuz 2016, 17:22
Puan Ver : İzmir'in Aliağa'da Kayık Faciası: 1 Ölü 1 Kayıp(7/10)5



İzmir'in Aliağa ilçesinde iki kişinin bulunduğu kayık alabora oldu, bir kişi hayatını kaybetti.



Kaybolan bir kişi ise aranıyor. Olay; Karadut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesinden balık tutmak için gelen Emekli Astsubay Ramazan Özkarakaş ile Ferhat Tahmaz, Güzelhisar Çayı'ndan denize açıldı. Kayık, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.



Vatandaşların ihbarı üzerine arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik ekipleri, Ramazan Özkarakaş'ın cesedine ulaştı. Karakaş'ın cenazesi Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kayıp Ferhat Tahmaz'ın arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



ÇEŞME'DEKİ KAYIP GENÇLERDEN HABER YOK









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