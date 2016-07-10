

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki kişinin bulunduğu kayık alabora oldu, bir kişi hayatını kaybetti.







Kaybolan bir kişi ise aranıyor. Olay; Karadut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesinden balık tutmak için gelen Emekli Astsubay Ramazan Özkarakaş ile Ferhat Tahmaz, Güzelhisar Çayı'ndan denize açıldı. Kayık, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.



Vatandaşların ihbarı üzerine arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik ekipleri, Ramazan Özkarakaş'ın cesedine ulaştı. Karakaş'ın cenazesi Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kayıp Ferhat Tahmaz'ın arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.