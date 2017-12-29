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İzmir'in 55 Yıllık Şirketi, 34 Milyon Dolara Rus Milyardere Satıldı
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İzmir'in 55 yıllık şirketi, 34 milyon dolara Rus milyardere satıldı

İZMİR'İN 55 YILLIK ŞİRKETİ, 34 MİLYON DOLARA RUS MİLYARDERE SATILDI

İzmir'in 55 yıllık köklü şirketlerinden Altınyağ Kombinaları A.Ş, Rus şirket Sodrugestvo Group S.A'ya KDV hariç 34 milyon dolara satıldı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : İzmir'in 55 Yıllık Şirketi, 34 Milyon Dolara Rus Milyardere Satıldı(8/10)4

İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Ş'nin mal varlıklarının, Avrupa'nın en büyük yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Sodrugestvo Group S.A'ya 34 milyon dolar artı KDV bedelle satışına Altınyağ Olağanüstü Genel Kurul'undan oybirliği ile onay çıktı.

34 MİLYON DOLARA SATILDI

Altınyağ ile Sodrugestvo Group S.A Kasım 2017 sonunda, Altınyağ'a ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamı ile Altınyağ İştiraki Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Gayrimenkul ve Makina Parkının tamamının KDV hariç 34 milyon dolar bedelle satışına ilişkin niyet mektubu imzalanmıştı.

YAĞ ÜRETİMİ DEVAM EDECEK

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik Olağanüstü Genel Kurul'da satışa onay veren şirket hissedarlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sodrugestvo Group S.A ile imzalağımız Niyet Mektubu'na onay veren hissedarlarımıza güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz. Genel Kurul'umuzdan aldığımız destek ile satış sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz.

"Bu noktada bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Yaptığımız işlem Sodrugestvo'ya varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Altınyağ markası ile hamyağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı iç ve dış piyasaya satmayı planlıyoruz.

"Ayrıca Altınyağ varlıklarının satışından elde ettiğimiz gelir ile önümüzdeki dönemde, iştirakimiz olan Etiler Marmaris'in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz."

20 MİLYON DOLAR YATIRIM

Artı Yatırım Holding Altınyağ'ı 2012 yılında satın almış, stratejik bir kararla farklı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine yoğunlaşmaya karar verilmiş ve alınan karar doğrultusunda dört yılda 20 milyon dolar yatırım yapılarak fabrika tamamen yenilenmişti. Yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturulmuştu.

Altınyağ, Sodrugestvo Group S.A' nın Türkiye iştiraki ile 2015 yılında 4 milyon dolar, 2017 yılı Haziran ayında da iki yıl süreli 16 milyon dolar tutarında (bir milyon dolar artı opsiyonlu) Yağlı Tohum Fason İşleme Sözleşmesi imzalamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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