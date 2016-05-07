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İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:36
Puan Ver : İzmir'e Şehit Ateşi Düştü(7/10)9


Şırnak'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 26 Nisan'da yaralanan Özel Harekât Polisi Ergin Şara, tedavi gördüğü GATA'da akşam (Cuma) saatlerinde şehit düştü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevliyken geçici görevle Şırnak'a gittiği öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Şara'nın Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Mahallesi 7448/7 Sokak'ta bulunan ailesine acı haber ulaştı. Anne ve babası Erzurum'da olan Şara'nın annesi haberi alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şara cenazesinin GATA'da düzenlenecek törenden sonra İzmir'e gönderileceği belirtildi. Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit harekât polisinin Bornova Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği ifade edildi.



"GÖREVDEN SONRA EMEKLİ OLACAKTI"



Acı haber üzerine şehit polisin evinin önünde Karşıyaka Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Burada taziyeleri kabul eden Şara'nın ağabeyi Kazım Şara, "Şehidimiz Erzurumlu ama çocukları burada olduğu için cenazesi İzmir'e gelecek. Allah bize sabır versin. Bizin ciğerimizi yaktılar, Allah'ta onları yaksın. Kendisiyle yaralanmadan 4 gün önce görüşmüştüm. Operasyonlar bitince dilekçesini verecekti. Vatan sağ olsun" dedi.








Etiketler: İzmir  E  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

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