İZMİR'E 750 BEKÇİ ALINACAK
İzmir'e 750 bekçi alınacak. İlçelerde görev yapmak isteyen bekçi adayları, 14-26 Kasım'da ilçe emniyet müdürlüklerine başvurabilecek.
İzmir'de, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750 çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı bildirildi.ARANAN ŞARTLAR
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bekçilik için, askerliğini yapmış ve 30 yaşını aşmamış, en az lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşı erkekler başvurabilecek.
Başvuracakların en az 1,67 metre boyunda, beden kitle endeksinin 18 ila 27 arasında olması isteniyor. Ayrıca adayların, İzmir'de en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.
Başvurular 14-26 Kasım'da ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılabilecek.
SÖZLÜ SINAVDAN 70 ALANLAR YAZILI SINAVA GİRECEK
Adaylar, ilk olarak 7-15 Aralık'ta yapılacak sözlü sınava girecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.
Yazılı sınav, 24 Aralık'ta yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlardan kontenjanlara göre asil ve yedek aday listesi oluşturulacak. Sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecek.HANGİ İLÇEYE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Konak'a 140, Karabağlar'a 120, Buca'ya 110, Bornova'ya 100, Karşıyaka'ya 90, Bayraklı'ya 80, Çiğli ve Gaziemir'e 30'ar, Balçova ve Narlıdere'ye 20'şer, Güzelbahçe'ye ise 10 bekçi alınacak.
Kaynak: haberinburada
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