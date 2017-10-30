Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

İzmir'e 750 Bekçi Alınacak

İZMİR'E 750 BEKÇİ ALINACAK

İzmir'e 750 bekçi alınacak. İlçelerde görev yapmak isteyen bekçi adayları, 14-26 Kasım'da ilçe emniyet müdürlüklerine başvurabilecek.

Tarih : 30 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : İzmir'e 750 Bekçi Alınacak(6/10)2

İzmir'de, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfı'nda görevlendirilmek üzere 750 çarşı ve mahalle bekçisinin alınacağı bildirildi.ARANAN ŞARTLAR

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bekçilik için, askerliğini yapmış ve 30 yaşını aşmamış, en az lise veya dengi okul mezunu Türk vatandaşı erkekler başvurabilecek.

Başvuracakların en az 1,67 metre boyunda, beden kitle endeksinin 18 ila 27 arasında olması isteniyor. Ayrıca adayların, İzmir'de en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.

Başvurular 14-26 Kasım'da ilgili ilçe emniyet müdürlüklerine yapılabilecek.

SÖZLÜ SINAVDAN 70 ALANLAR YAZILI SINAVA GİRECEK

Adaylar, ilk olarak 7-15 Aralık'ta yapılacak sözlü sınava girecek. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.

Yazılı sınav, 24 Aralık'ta yapılacak. Bu sınavda başarılı olanlardan kontenjanlara göre asil ve yedek aday listesi oluşturulacak. Sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecek.HANGİ İLÇEYE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Konak'a 140, Karabağlar'a 120, Buca'ya 110, Bornova'ya 100, Karşıyaka'ya 90, Bayraklı'ya 80, Çiğli ve Gaziemir'e 30'ar, Balçova ve Narlıdere'ye 20'şer, Güzelbahçe'ye ise 10 bekçi alınacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmir  E  750  Bekçi  Alınacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER