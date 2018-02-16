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İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit
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İzmir'den acı haber! Eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit

İZMİR'DEN ACI HABER! EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 PİLOT ŞEHİT

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu.

Tarih : 16 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : İzmir'den Acı Haber! Eğitim Uçağı Düştü: 2 Pilot Şehit(9/10)5

İzmir Çiğli 2' nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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