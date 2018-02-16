İZMİR'DEN ACI HABER! EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 PİLOT ŞEHİT
İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu.
İzmir Çiğli 2' nci Ana Jet Üssü'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 pilotun şehit olduğu bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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