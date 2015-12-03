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İZMİR'DEKİ PARALEL YAPI OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA


İZMİR'DEKİ PARALEL YAPI OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA
Tarih : 03 Aralık 2015, 10:59
Puan Ver : İzmir'deki Paralel Yapı Operasyonunda İkinci Dalga(5/10)6


İzmir'de Paralel Yapı operasyonunda 2. Dalga.   İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun talimatı ile KOM Şubesi ekipleri, İzmir merkezli paralel devlet yapılanmasına yönelik eş zamanlı 16 ilde operasyon yaptı. Aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilen operasyonda 3 kişinin halen araması sürerken, 5 kişinin de firar ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanların askeri casusluk olarak bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasındaki sanıklar hakkında sahte delil üretmekle suçlanıyor. Operasyonun 1. Dalgası 3 Kasım'da yapılmıştı.



İzmir merkezli operasyon Ağrı, Antalya, Bingöl, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 16 şehirde gerçekleşti.








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