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İZMİR'DEKİ PARALEL OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME


İZMİR'DEKİ PARALEL OPERASYONUNDA YENİ GELİŞME
Tarih : 06 Kasım 2015, 09:29
Puan Ver : İzmir'deki Paralel Operasyonunda Yeni Gelişme(5/10)4


İl Emniyet Müdürlüğünün Yeşilyurt Hizmet Binasındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 gündür gözaltında bulunan 36 kişinin sorguları tamamlandı. Zanlılar, minibüslerle İzmir Adliyesi'ne götürüldü.



Şüphelilerin "Terör örgütü kurmak, üyesi olmak ve örgüt adına faaliyet yürütmek" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikleri öğrenildi.



Adliyeye sevk edilenler arasında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen, merkez valisi Mehmet Oduncu, mülkiye müfettişleri ve kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen operasyon sürecinde İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan emniyet personeli de bulunuyor.








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