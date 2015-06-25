

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Tabipler Vakfı (TÜTAV) ile vakfın kurucusu olduğu Şifa Üniversitesi ve Şifa Hastanesi'nde vakıf, üniversite ve hastane tarafından evrakta sahtecilik yapıldığı ve Paralel Devlet Yapılanması'na finansal destek sağladıkları iddiaları üzerine mahkeme kararıyla başlatılan aramalar sona erdi. Yaklaşık 21 saat süren aramalarda, 200 klasör evrak ile bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.