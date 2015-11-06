

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) soruşturmasında, 1.5 yıllık hazırlık döneminden sonra geçen salı günü 18 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Merkez Valileri Ahmet Kaya, Mehmet Oduncu, Sadık Altunkaynak, halen görevde olan Eskişehir Vali yardımcısı Mesut Keser, Mülkiye Başmüfettişi Ferda İleri, İzmir'de 10 Kasım 2011-12 Şubat 2014 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü yapan Ali Bilkay, Afyon Polis Okulu Müdürü Müjdat Karagöz, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İzmir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, şube müdürleri Erkan Değer, Behzat Tuzcu, Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ile amirler Yusuf Uzşan ile Yaser Özoğul'un da bulunduğu, 48 kişi gözaltına alındı.







Bir numaralı zanlısı Fethullah Gülen olan soruşturmada, gözaltı kararı verilen zanlı sayısının ise, 57 olduğu açıklandı. Soruşturma çerçevesinde halen, Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9 kişi için de yakalama kararı çıkartıldı.







SUÇLANDIKLARI OPERASYONU YÖNETTİKLERİ BİNADA TUTULDULAR







Operasyonun en ilginç anları ise, gözaltına alınan emniyet görevlilerinin İzmir'deki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmelerinde yaşandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Şevik, şube müdürleri Erkan Değer, Behzat Tuzcu, Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın ile amirler Yusuf Uzşan ile Yaser Özoğul, daha önce uzun yıllar bu binada görev yaptı. Bu polisler, sahte delil ürettikten sonra yaptıkları iddia edilen gizli bilgi ve belge bulundurma soruşturmasını da, yine bu binadan yönetti.







SORGULARI ÜÇ GÜN SÜRDÜ







İzmir merkezli yapılan ve kamuoyunda casusluk adıyla bilinen, 357 sanıklı gizli bilgi, belge bulundurma davası soruşturmasıyla, 13 bakanlık ile kamu kurumunda 3 bin kişiyi tasfiye etmeyi planladıkları ileri sürülen zanlıların, bunun içinde 350 kişiyi, sahte isimlerle dinledikleri saptandı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı 12 sayfalık raporda ayrıca, 357 kişinin casuslukla suçlandığı soruşturmanın esasını teşkil eden belgelerin, casusluk niteliği taşıyacak nitelikte gizli belgeler olmadığı da yeraldı. Ayrıca, bu belgelerin de yine uzmanlarını incelediği harddisklere, önceden konulduğu saptandı. Operasyonu, Fuat Avni gibi sosyal medya hesaplarından duyup kaçmamaları için alınan özel önlemler sonrasında gözaltına alınan üst düzey emniyet görevlileri ile bürokratların, ifade işlemleri üç gün sürdü.







HAKLARINDAKİ SUÇLAMALARLA İLGİLİ SORULAR YÖNELTİLDİ







İfadesi alınan zanlılara, 4 ortak sorunun, sorgunun hemen başında yöneltildikleri öğrenildi. Bunların, "Abone olduğunuz basın yayın kuruluşu var mı? Cemaate yönelik yaptığınız yardımlar var mı? Gülen hareketini tanıyor musunuz, bilginiz var mı? Gülen grubunun organizasyonlarına katıldınız mı" sorularından oluştuğu ortaya çıktı. Ardından da zanlılara, rütbe ve makamlarına, soruşturmadaki etkinliklerine göre ek sorular yöneltildi. İfadesi alınan en önemli isimlerden kentin eski emniyet müdürü Ali Bilkay'ın, soruşturmanın ilk başlangıç tarihinde emniyet müdürlüğü yapan Ercüment Yılmaz'ı işaret edip, "Dönemin emniyet müdürü nerede" dediği öğrenildi.







GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI







Operasyon çerçevesinde üç gündür İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tutulan 35 zanlı, adliyeye sevk edilmeden önce, polis araçları kapıya getirildi. Bu sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, bariyerlerle çevrili bölgede önlem aldı. Üst düzey emniyet yetkilileri ve bürokratlar, ardından tek sıra halinde çıkartılıp araçlara bindirildi. Bu sırada gözaltındaki eski yöneticilerin moralsiz ve oldukça üzgün oldukları görüldü. Zanlılar, daha sonra Bayraklı'daki İzmir Adliyesi binasının arkasında bulunan, mahkum girişinden içeriye alındı. Burada adli tıp doktoru tarafından son kez sağlık kontrolleri yapılacak olan zanlılar, daha sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya ifade vermeye başlayacağı öğrenildi. 8 zanlı ise savcılık talimatıyla polis tarafından serbest bırakıldı.