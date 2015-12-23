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izmir'deki fetö operasyonunda 10 tutuklama

İZMİR'DEKİ FETÖ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

İzmir'deki FETÖ/PDY yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:45
Puan Ver : İzmir'deki Fetö Operasyonunda 10 Tutuklama(5/10)4


İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.



 İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından önceki gün sabah saatlerinde adliyeye götürülen 26 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



İzmir Adliyesinin sosyal tesislerinde bulunan ve duruşma salonu haline getirilen konferans salonuna alınan şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki ifade verme işlemi sabahın erken saatlerinde tamamlandı.








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