

Olay İzmir'in Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Mahallesi'ndeki sağlık ocağında yaşandı. Yaşlı bir vatandaş Dr. Birsen Tirtar'ın odasında muayene için bekledi. Tirtar odasına geldiğinde vatandaşı görünce sıradışı bir yaklaşımda bulundu. Tirtar, kendisi yokken odasında oturan yaşlı hastaya “Bir şeyim kaybolursa seni şikayet edeceğim” diye bağırdı. Hırsızlık ithamı karşısında neye uğradığını şaşıran yaşlı adamın, “Ara, her şeyini kontrol et, ondan sonra şikayet edersin” sözleri üzerine daha da sinirlenen doktor “Saygısız, sizden mi öğreneceğiz insanlığı biz? İnsan bir kusura bakma der, mahçup olur. Bütün cüzdanımı boşaltmışsındır belki, ne bileyim içeri girip oturacağını ben” diye bağırdı. Yaşlı hastanın, cüzdanını kontrol etmesini söylemesi üzerine ise doktor “Bir şeyim eksik olsun göreceğim, seni bulacağım ben, hiç merak etme” dedi.



HALK BAKANLIĞA MESAJ YAĞDIRDI







Yürek burkan olay görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Vatandaşlar doktoru eleştirip, tepki gösteren yorumlarla yetinmedi, Sağlık Bakanlığı'nı mesaj yağmuruna tuttu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki basın ve halkla ilişkiler görevlileri Facebook ve Twitter'dan gönderilen mesajları yanıtladı. Görevlilerin fazla mesai yaparak gece yarısı saat 01:00'e kadar vatandaşların mesajlarını tek tek cevaplandırdığı ve bakanlığın söz konusu doktor hakkında inceleme başlattığı bilgisini verdiği öğrenildi.