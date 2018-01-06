İZMİR'DEKİ AT YARIŞINDA TALİHSİZ KAZA! AYAĞI KIRILDI, İĞNEYLE UYUTULDU
Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında aprantilere mahsus 2. koşuda yaşanan zincirleme kazada ayağı kırılan safkanlardan Gürsoy, veteriner raporuyla uyutuldu.
Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulan aprantilere mahsus 2. koşuda talihsiz bir zincirleme kaza yaşandı.
AYAĞI KIRILAN SAFKAN VETERİNER TARAFINDAN UYUTULDU
Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir'in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç'ın ise omurgasında 2 kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy'un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.
Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru'ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Protokol İmzalandı, Aselsan Üretecek! Çipli Betonlarla Konutların Sağlamlığı Görülebilecek
- Kartepe'de Kar Kalınlığı Sadece 5 Santimetrede Kalınca Pistler Kapatıldı
- Başbakan Yıldırım'dan Çiftçilere Mazot Müjdesi! Bu Yıl Gerçekleşecek
- Metal Ve Plastik Atıklar İstanbulkarta Kredi Olacak
- İmzalar Fransa'da Atıldı! Thy, 25 Adet Airbus A350 Alıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar