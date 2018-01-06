Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulan aprantilere mahsus 2. koşuda talihsiz bir zincirleme kaza yaşandı.

AYAĞI KIRILAN SAFKAN VETERİNER TARAFINDAN UYUTULDU

Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir'in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç'ın ise omurgasında 2 kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy'un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.

Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru'ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.

Kaynak: haberinburada