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İzmir'deki At Yarışında Talihsiz Kaza! Ayağı Kırıldı, İğneyle Uyutuldu

İZMİR'DEKİ AT YARIŞINDA TALİHSİZ KAZA! AYAĞI KIRILDI, İĞNEYLE UYUTULDU

Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılan at yarışlarında aprantilere mahsus 2. koşuda yaşanan zincirleme kazada ayağı kırılan safkanlardan Gürsoy, veteriner raporuyla uyutuldu.

Tarih : 06 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : İzmir'deki At Yarışında Talihsiz Kaza! Ayağı Kırıldı, İğneyle Uyutuldu(9/10)5

Cuma günü İzmir Şirinyer Hipodromunda koşulan aprantilere mahsus 2. koşuda talihsiz bir zincirleme kaza yaşandı.

AYAĞI KIRILAN SAFKAN VETERİNER TARAFINDAN UYUTULDU

Atlarından düşerek büyük tehlike yaşayan Mustafa Manav ve Mazlum Pir Demir'in genel durumlarının iyi olduğu, Ergün Ardıç'ın ise omurgasında 2 kırık tespit edilip Pazartesi günü ameliyat olacağı, koşuda start alan safkanlardan Gürsoy'un ise ayağı kırıldığı için veteriner hekim raporuna istinaden uyutulduğu öğrenildi.

Koşuyu Power King isimli safkanla kazanan apranti Enis Emre Doğru'ya Komiserler Kurulu tarafından 10 gün ceza verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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