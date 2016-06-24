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izmir'de zabıta-esnaf kavgası! palalarla çıktılar...

İZMİR'DE ZABITA-ESNAF KAVGASI! PALALARLA ÇIKTILAR...

İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı kesiminde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yeşil alan, bisiklet ve yaya yolları işgal edildiği gerekçesiyle bazı işletmelerin masa ve sandalyelerini almak istemesi üzerine kavga çıktı.

Tarih : 24 Haziran 2016, 16:08
Puan Ver : İzmir'de Zabıta-Esnaf Kavgası! Palalarla Çıktılar...(7/10)6


Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı kesimindeki kafeteryaların, kullandıkları işgaliye alanları dışına taşmaları nedeniyle bir süredir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle olan gerginlik, kavgaya dönüştü. Zabıta'nın 22 Haziran Çarşamba günü uyarı yapmasına karşın dün durumun değişmediğinin tespiti üzerine yeşil alan, bisiklet ve yaya yolu üzerinde kalan masa ve sandalyeleri toplamaya başlamasıyla, Büyükşehir Belediylesi eski meclis üyesi Mustafa Kocaoğlu, kendi işletmesiyle ilgili bu uygulamaya tepki gösterdi. Kocaoğlu'nun işletmesinde tadilat olduğu gerekçesiyle masa ve sandalyeleri dışarı çıkardığını söylediği öğrenildi. Gerginlik kısa süre içinde işletme çalışanları ve zabıta arasında kavgaya dönüştü. İşletme yetkilileri, iki çalışandan birinin parmağının koptuğunu diğerinin omuzunun çatladığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ise yaralanan 5 zabıtanın hastanaye kaldırıldığını açıkladı.








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