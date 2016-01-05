

CİHAN'da yer alan habere göre olay, Çamdibi semti 5126 sokak numara 34'teki apartmanda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir firmada elektrikçi olarak çalışan Efe Ș. (26), sabah işe gitmek için evden çıktı.







Eşi Duygu Ş.'ye (26) telefonla ulaşamayan Efe Ş., aynı apartmanda oturduğu anne ve babasına eşine bakması için telefon açtı. Efe Ș.'nin anne ve babası bir kat yukarıda oturan gelinleri Duygu Ş.'e ulaşmak için kapıya defalarca çaldı ancak kapıyı açan olmadı.