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İzmir'de yanan kadının kimliği de sahte çıktı

İZMİR'DE YANAN KADININ KİMLİĞİ DE SAHTE ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde, 14 Şubat'ta sokakta yanarak hayatını kaybeden kadının üzerinde çıkan kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : İzmir'de Yanan Kadının Kimliği De Sahte Çıktı(7/10)3

Sokak ortasında üzerine benzin dökülerek alevler içinde can veren kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey'e ait kimliğin sahte olduğu ölen kişinin ise Nazerin Korkut olduğu belirlendi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi soruşturma başlattı.

YAKILDI MI? KENDİNİ Mİ YAKTI?

El ve tırnak altında yapılan kriminal incelemede benzine rastlanırken, kadının kendisini yakarak intihar etmiş ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın 14 Şubat'ta gerçekleşmesi genç kadının sevgilisi ya da eşi tarafından yakıldığı şüphesini doğurmuştu.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Kubilay Mahallesi 1030 sokakta 14 Şubat'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda sokaktan bir kadının çığlığını duyan mahalle sakinleri dışarıya çıktıklarında sokakta bir kadının yandığını gördü. Yanan kadının üzerine battaniye örten bir kişi, kadını kurtarmaya çalıştı. Çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaptığı araştırmada kadının üzerinden Hülya Tekbey (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Yapılan incelemede ise kimliğin sahte olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sonra araştırma başlatan ekipler, olayın yaşandığı sokak üzerinde bir güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki MOBESE'leri incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp başvuruları üzerinden araştırmaları yoğunlaştırdı. Adli Tıp'ta yapılan kriminal incelemede ise kadının el ve tırnak altında benzine rastlandı. Kadının kendini yakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan kimliği tespit edilen kadının Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı Nazerin Korkut olduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra yanan kadının Hülya Tekbey adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkması üzerine ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kadının gerçek kimliği üzerinden terörle bağlantısının olup olmadığını belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğü belirtildi. Nazerin Korkut'un cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketine götürülerek toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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