O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İZMİR'DE YAKALANAN KADIN TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


İZMİR'DE YAKALANAN KADIN TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tarih : 08 Aralık 2016, 16:27
Puan Ver : İzmir'de Yakalanan Kadın Teröristler Adliyeye Sevk Edildi(9/10)11


İzmir'de bombalı saldırı olabileceğine yönelik istihbari bilgi üzerine çalışmalarını yürüten Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın teröristin isimlerini saptadı. Kadın teröristlerin geleceği İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. İki kadın, geçen salı günü, yolcu otobüsünden indikleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerlerinden örgütsel dokümanlar bulunan S.B. ile N.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Yapılan araştırmada, S.B.'nin, İzmir'de 2014 yılına kadar Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) içerisinde görev yaptığı, ardından aynı yıl MLKP terör örgütüne katılıp Suriye'ye gittiği saptandı. Rojova bölgesinde silah ve bomba eğitimi alan S.B.'nin, daha sonra Türkiye'ye geçtiği, bombalı saldırılarda bulunmak için ise terör örgütü MKLP'nin silahlı kanadı FESK adına İzmir'e gönderildiği ortaya çıktı. Kadın teröristle birlikte yakalanan N.M.'nin de S.B.'ye kentteki keşifleri sırasında yardımda bulunmak için geldiği tespit edildi.



Emniyette ifade vermeyi kabul etmeyen iki kadın terörist, susma haklarını kullandı. İşlemleri tamamlanan iki kadın bugün adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: İzmir  De  Yakalanan  Kadın  Teröristler  Adliyeye  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER