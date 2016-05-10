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izmir'de yakalanan bombacıların üzerinden çıktı!

İZMİR'DE YAKALANAN BOMBACILARIN ÜZERİNDEN ÇIKTI!

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphesi üzerine durdurulan arabada bomba düzeneği ve el bombaları ile yakalanan 4 zanlının, iki hafta önce Manisa'da askeri araç geçerken patlatılan bombayı koyduğu, kamera ile kaydettiği ileri sürüldü.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 09:07
Puan Ver : İzmir'de Yakalanan Bombacıların Üzerinden Çıktı!(6/10)4


Geçen cuma akşamı, Basmane semtinde asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada; bomba düzeneği, 3 el bombası ve 2 tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan detaylı soruşturma sonucu gözaltına alınan zanlılardan ikisinin terör örgütü PKK tarafından kırsaldan eylem yapmaları için gönderildikleri tespit edildi. İzmir polisi, derinleştirdiği soruşturmada, yakalanan 4 zanlı ile irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik devam ettirdiği operasyonda, Manisa ve İzmir'de 15 kişiyi daha gözaltına aldı.








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