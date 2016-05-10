İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphesi üzerine durdurulan arabada bomba düzeneği ve el bombaları ile yakalanan 4 zanlının, iki hafta önce Manisa'da askeri araç geçerken patlatılan bombayı koyduğu, kamera ile kaydettiği ileri sürüldü.



Geçen cuma akşamı, Basmane semtinde asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada; bomba düzeneği, 3 el bombası ve 2 tabanca ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Yapılan detaylı soruşturma sonucu gözaltına alınan zanlılardan ikisinin terör örgütü PKK tarafından kırsaldan eylem yapmaları için gönderildikleri tespit edildi. İzmir polisi, derinleştirdiği soruşturmada, yakalanan 4 zanlı ile irtibatlı oldukları ileri sürülen kişilere yönelik devam ettirdiği operasyonda, Manisa ve İzmir'de 15 kişiyi daha gözaltına aldı.