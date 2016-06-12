İZMİR'DE YAKALANAN ATALAY FİLİZ İSTANBUL'A GETİRİLDİ
İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan ve İzmir'de yakalanan Atalay Filiz İstanbul'a getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Filiz'e çelik yelek giydirildiği ve ters kelepçe yapıldığı görüldü.
Tuzla'da 27 Mayıs günü tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, 2013 yılında TÜBİTAK'ta çalışan Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı Ankara'da öldürdüğü iddiasıyla aranan Atalay Filiz'in, İzmir'e kaçtığı yönünde bilgiler bulan emniyet güçleri, bu kentte güvenlik önlemlerini arttırdı.
31 Mayıs'ta Buca'da bir internet kafede tanıştığı öğrencinin evinde iki gün kalan Filiz, 31 Mayıs'ta buradan Bodrum'a 'Çalışmaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Bunun üzerine İstanbul polisi İzmir ve Ankara olmak üzere bu kentlerdeki belirli noktaları gözetim altında tutmaya başladı.
Özellikle firari şüpheli Atalay Filiz'in Türkiye'den kaçma olasılığı üzerine Çeşme, Kuşadası, Didim gibi sahil ilçelerinde özel ekipler oluşturuldu. İstanbul ve İzmir polisinin oluşturduğu ihbar hattına, 5 binin üzerinde ihbar geldi. Bu ihbarlarda şüphelinin Antalya'da, Adana'da, Gaziantep'te görüldüğü şeklinde ihbarlar geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinde görüldüğü ihbarının ağırlıklı olmasıyla polis burada insan kaçakçıları dahil, Yunanistanlı yetkililere konuyu aktardı ve duyarlı olmalarını istedi.
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