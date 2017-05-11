

İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karaçam Mahallesi'nde bir villada sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Teknik takibin ardından Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adrese operasyon yaptı.



Villadaki aramada, piyasa sürülmeye hazırlanan 192 şişe sahte içki ile şişelenmeye hazır 45 litre sahte içki ve 90 litre etil alkol, 2 bandrol basım aleti, 2 dalgıç pompa, bir ruhsatsız otomatik tüfeği, bin 107 etiket, bin 155 kapak ile 276 boş şişe ve alkol damıtmak için hazırlanan düzenek ile 12 bin 675 sahte bandrol ele geçirildi.







kaynak:sabah