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izmir'de türkiye'nin en büyük tarihi eser operasyonu!

İZMİR'DE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARİHİ ESER OPERASYONU!

İzmir'de polis ekipleri, 15 bin 210 adet tarihi eser ele geçirirken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 17:03
Puan Ver : İzmir'de Türkiye'nin En Büyük Tarihi Eser Operasyonu!(5/10)6


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, A.Y. (59) ve M.U. (41) isimli şahısların ellerinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışmada, 15 bin 200 adet Osmanlı dönemine ait gümüş akçe ve içinde muhafaza edildikleri 1 adet bronz kap, 3 adet Roma dönemine ait pişmiş topak kandil, 2 adet Bizans ve Roma dönemine ait bronz sikke, 1 adet pişmiş toprak ağırlık, 1 adet iki parça halinde demir strigilis, 1 adet iki parça halinde taş kolye ucu olmak üzere toplam 15 bin 209 adet 2863 sayılı yasa kapsamında orijinal tarihi eser, 1 adet taş obje ele geçirildi. Operasyonun Emniyet tarafından ülke genelindeki en büyük tarihi eser operasyonu olduğu belirtildi.








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