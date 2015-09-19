

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir otoyolu Torbalı kavşağı yakınlarında A.Ö. idaresindeki 35 RF 525 plakalı kamyonet, Mustafa Filipbe'nin kullandığı 35 AR 1244 plakalı otomobile çarptı.







Çarpmanın etkisiyle kamyonet otomobili önüne alarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada, otomobilde bulunan Duygu Filipbe (26), Efra Şarlaklar (39) ve Bilal Şarlaklar (11) araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüyle Eyüp Doğukan Filipbe (7), Berke Filipbe ve İlknur Şarlaklar (17) yaralandı.