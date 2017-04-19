Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

izmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 10:09
Puan Ver : İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı(9/10)8


İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gülcan Düşünür'ün (41) kullandığı 35 DKP 43 plakalı otomobil İzmir - Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşıya geçerek Aziz Onur Irmak'ın kullandığı 34 NN 5604 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Otomobil sürücüsü Gülcan Düşünür olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Berat Düşünür kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: İzmir  De  Trafik  Kazası  1  Ölü  3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER