

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Gülcan Düşünür'ün (41) kullandığı 35 DKP 43 plakalı otomobil İzmir - Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşıya geçerek Aziz Onur Irmak'ın kullandığı 34 NN 5604 plakalı otomobil ile çarpıştı.







Otomobil sürücüsü Gülcan Düşünür olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu Berat Düşünür kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.







kaynak:haberler