

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı izlemek isteyen iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.







Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı Şaraphane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Basmane semti istikametinden Bornova istikametine doğru giden 45 B 3336 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Serdar Önder (37), direksiyon hakimiyetini kaybederek, uyarı levhası taşıyan, Veli Karabıyık idaresindeki belediyeye ait kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler durumu hemen sağlık, AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından, aracın içine sıkışan Serdar Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi. Önder'in cansız bedeni AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna Kaldırıldı.







Öte yandan, kamyonetin sürücüsü Veli Karabıyık ise çarpmanın etkisi ile hafif bir şekilde yararlanarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karabıyık'ın durumun iyi olduğu belirtildi.







Belediye işçilerinden alınan bilgilere göre, hafif ticari araç sürücüsü, uyarı levhalarına ve belediye işçilerinin bayrakla ikaz etmesine rağmen, yola konan uyarı dubalarına çarptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra öndeki kamyonete çarptı.







Ayrıca Bornova yönünden Konak yönüne seyir halinde olan meraklı sürücüler kazayı izlemek isterken başka bir kazaya sebebiyet verdi. Kazayı seyretmeye çalışan 35 DF 526 plakalı otomobille, 35 DB 2462 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen ve yararlananın olmaması rahat bir nefes aldırdı.







Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı.