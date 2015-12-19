

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 6,67 oranında zam yapıldı. Zam kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Zamlı tarife, 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre A Tarife'de tam 2,40, öğrenci 1,35, öğretmen 1,75 TL'ye yükseltildi. Ayrıca İzmirliler, suyu da yine zamlı tarifeden kullanacak. Suya, iki ayda ikinci zam yapıldı.



