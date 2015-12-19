İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMA VE SUYA ZAM YAPILDI
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 6,67 oranında zam yapıldı. Zam kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı.
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 6,67 oranında zam yapıldı. Zam kararı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Zamlı tarife, 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre A Tarife'de tam 2,40, öğrenci 1,35, öğretmen 1,75 TL'ye yükseltildi. Ayrıca İzmirliler, suyu da yine zamlı tarifeden kullanacak. Suya, iki ayda ikinci zam yapıldı.
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