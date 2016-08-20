

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri, Bornova, Karabağlar ve Buca ilçelerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'a yönelik çok sayıda adres ve 2 derneğe operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında daha önce yakalanma kararları çıkan firari zanlılarının da bulunduğu 9 kişi ile 5 dernek yöneticisi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dernek ve vakıflarda çok sayıda örgütsel doküman, PKK elebaşının posterleri ve FETÖ'ye ait kitapların ele geçirildiği öğrenildi.