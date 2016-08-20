O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA


İZMİR'DE TERÖR OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA
Tarih : 20 Ağustos 2016, 08:56
Puan Ver : İzmir'de Terör Operasyonunda 14 Tutuklama(0/10)


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri, Bornova, Karabağlar ve Buca ilçelerinde terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'a yönelik çok sayıda adres ve 2 derneğe operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında daha önce yakalanma kararları çıkan firari zanlılarının da bulunduğu 9 kişi ile 5 dernek yöneticisi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dernek ve vakıflarda çok sayıda örgütsel doküman, PKK elebaşının posterleri ve FETÖ'ye ait kitapların ele geçirildiği öğrenildi.








Etiketler: İzmir  De  Terör  Operasyonunda  14  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER