

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta Karabağlar'daki kentsel dönüşüm şantiye alanına motolofkokteylli saldırıda bulunulması olayıyla ilgili soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu olayın terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.







kaynak:sabah