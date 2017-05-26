İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta Karabağlar'daki kentsel dönüşüm şantiye alanına motolofkokteylli saldırıda bulunulması olayıyla ilgili soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu olayın terör örgütü PKK/KCK üyesi 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
kaynak:sabah
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