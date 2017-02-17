İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU
İzmir'de bombalı saldırı yapmak üzere keşif yaptığı iddiasıyla yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente örgütün dağ kadrosundan bir terörist geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
PKK'lı teröristi takibe alan ekipler, şüpheliyi bombalı saldırı yapmak için keşif çalışması yaptığı sırada yakaladı.
kaynak:haberler
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