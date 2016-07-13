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izmir'de terör operasyonu

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU

İzmir'de YDG-H İzmir il yapılanması içerisinde yer alan ve PKK terör örgütü lehine yapılan eylemlerde bulundukları tespit edilen 11 şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 09:36
Puan Ver : İzmir'de Terör Operasyonu(5/10)2


İzmir'de YDG-H İzmir il yapılanması içerisinde yer alan ve PKK terör örgütü lehine yapılan eylemlerde bulundukları tespit edilen 11 şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.



İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menemen, Bayraklı, Buca, Gaziemir ve Narlıdere ilçelerinde YDG-H İzmir il yapılanmasına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 15 adrese yapılan operasyonda PKK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H İzmir il yapılanması içerisinde yer alan 11 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital veri, kuru sıkıdan bozma tabanca ve av tüfeği ele geçildi.



Ayrıca yakalanan şahısların İzmir'de PKK terör örgütü lehine yapılan eylemler içerisinde yer aldıkları, bu eylemleri tertip ettikleri ve eylemler esnasında güvenlik güçlerine ve kamu binalarına yönelik taş, sopa, molotof kokteyli ve el yapımı bomba(EYP) ile saldırı yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.








Etiketler: İzmir  De  Terör  Operasyonu    haber

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