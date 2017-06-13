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İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 14 KİŞİ GÖZALTINDA


İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 14 KİŞİ GÖZALTINDA
Tarih : 13 Haziran 2017, 12:55
Puan Ver : İzmir'de Terör Operasyonu: 14 Kişi Gözaltında(8/10)6


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın dağ kadrosundan yer aldıktan sonra kentlere dönen bazı teröristlerle örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıklarını tespit etti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



Kent merkezi ve ilçelerde önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Evlerindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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