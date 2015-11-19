

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Doğançay Mahallesi'nde önceden belirlenen 10 adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.







Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.







Gözaltına alınanlar, sorguları için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.







Gözaltına alınanlar arasında Gezi Parkı odaklı olaylarda başından yaralanan Mustafa Ali Tombul ile annesi Şenay Hanoğlu'nu örgütün ölüm orucunda kaybeden Erdem Hanoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.







Zanlıların kurdukları dernek aracılığıyla örgüte eleman kazandırdıkları, örgüt propagandası yaptıkları ve mahalle sakinleri üzerinde örgüt baskısı kurmak istedikleri iddia edildi.