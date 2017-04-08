İZMİR'DE TEHLİKELİ GERGİNLİK! 30 KİŞİ YARALANDI, 500 SURİYELİ MAHALLEYİ TERK ETTİ
Pamukyazı'daki olayÿdünÿSuriyeli bir grubun,ÿbir çocuğu dövmesiyle başladı. Bunu duyan çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı.
Suriyeli gruba bazı mahalle sakinleri de müdahale edince 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
kaynak:hürriyet
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