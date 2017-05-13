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izmir'de suya yapılan ikinci zam büyük tepki topladı

İZMİR'DE SUYA YAPILAN İKİNCİ ZAM BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, suyun metreküp fiyatına yüzde 5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 13:58
Puan Ver : İzmir'de Suya Yapılan İkinci Zam Büyük Tepki Topladı(9/10)9


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, suyun metreküp fiyatına yüzde 5 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grubu'nun Başkan Vekili Bilal Doğan "Söz verilen arıtma yatırımlarından bu sene de haber yok. Bu faaliyet raporunda anlatılanlar bu kent ile bağdaşmıyor. Geçtiğimiz yılda ortada elle tutulur hiçbir çalışma yokken, karşımıza yine zamla geldiniz. Bu yılda suya yapılacak ikinci zammın gerekçesi nedir?" diyerek tepki gösterdi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı 3'üncü oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı konusu görüşüldü.



Yapılan oylamada, 1 Temmuz'dan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 5 zam yapılması kararı verildi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3,96 liradan 4,16 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan 9,28 liralık ücret ise değişmedi. Konut dışı kademesiz tarife 9,11 liradan 9,57 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 8,68'den 9,11 liraya yükseldi.



"İZMİRLİLERE EZİYET EDİLİYOR"



Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grubu'nun Başkan Vekili Bilal Doğan, yaptığı konuşmada, suya yapılan yüzde 5 oranındaki zammı eleştirdi.



"Hizmet değil zam yapan belediyecilik" anlayışı nedeniyle İZSU'nun yerinde saydığını iddia eden Doğan, "Söz verilen arıtma yatırımlarından bu sene de haber yok. Bu faaliyet raporunda anlatılanlar bu kent ile bağdaşmıyor. Geçtiğimiz yılda ortada elle tutulur hiçbir çalışma yokken, karşımıza yine zamla geldiniz. Bu yılda suya yapılacak ikinci zammın gerekçesi nedir? İZSU ayağını yorganına göre uzatamıyorsa, bunun ceremesini İzmirliler mi çekmek zorunda? Bir yılda suya gelen yüzde 15 zammın elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Zararını zamla kapatmaya çalışan bu belediyecilik anlayışı nedeniyle İzmirlilere eziyet ediliyor." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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