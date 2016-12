İzmir'de salgın uyarısı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Zafer Kurugöl uyardı: 'Su çiçeği salgını var çünkü tek doz aşı yapılıyor ve bu yeterli değil. Ancak bildirilmesi zorunlu hastalıklar kapsamında olmadığı için tam olarak kaç çocukta görüldüğü bilinmiyor. Ama yüzlerce demek az kalır.'







Pediatri Profesörü Zafer Kurugöl, İzmir'de çocuklarda su çiçeği salgını görüldüğünü öne sürdü. Her gece Ege Üniversitesi Çocuk Acil Servisine en az 5 vaka geldiğini belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Su çiçeği görülen çocuk sayısı için yüzlerce demek az olur. Üstelik bunlar aşılı çocuklar. Aşı tek doz uygulanıyor. Bu da tek dozun yetmediğinin göstergesi. Bu bir gözlem değil, 29 ilde yapılan bir izlem çalışmasının sonucu. Sağlık Bakanlığı'nın acilen ikinci doz aşı uygulamasına geçmesi gerekiyor" dedi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Türkiye'de 2013 yılından bu yana, daha önce zorunlu olmayan su çiçeği aşısı uygulandığını, aşının 1 yaşındaki çocuklara tek doz olarak yapıldığını söyledi. Ancak yapılan çalışmalarda tek doz aşının yetersiz kaldığının 'su çiçeği salgını' ile ortaya konulduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl şöyle konuştu:







"Aşıyla ilgili sorun yok sorun tek dozda"







Su çiçeği bildirimi zorunlu hastalık değil. Onun için rakamlar ortaya konulmuyor. Ancak İzmir'de en azından 5 kreşte salgın var. Çocuk acil servisimize her gece aşılı olmasına karşın 5 su çiçeği vakası geliyor. Su çiçeği salgını var, vaka sayısına yüzlerce demek az olur. İçlerinde çok ağır vakalar olabiliyor, bunlar bir doz aşılı çocuklar. Anne babalar da aşı yaptırdık su çiçeği oldu, diyor. Aşıya karşı güvensizlik oluyor. Oysa aşıyla ya da aşının taşınmasıyla ilgili sorun yok. Sorun doz sorunu.







"Ölümcül olabilir"







Aşı bir doz yapıldığında su çiçeğine karşı yüzde 80-85 korur. Aşı yapılan her 5 çocuktan birinde su çiçeği görülür. Bunların bir kısmında ağır vaka hatta ölümler olabilir. İkinci doz yapıldığı taktirde su çiçeği geçirme olasılığı yüzde 5'in altına düşer, ağır su çiçeği vakası hemen hemen hiç görülmez. Sağlık Bakanlığı 2013'ten beri ulusal aşı şemasına yeni aşı da aşı dozu da eklemedi. Mutlaka çocuklara ikinci doz yapılmalı. Bu Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Amerika, Almanya başta olmak üzere birçok ülke su çiçeği aşısında ikinci doza geçti. Bizde de geçilmesi gerekiyor. Bu uyarıları gözlemlere dayanarak söylemiyorum. Merkezi Eskişehir olan, içinde İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bursa gibi illerin olduğu Türkiye'nin 29 merkezinde yapılan kısa adı VARICOMP olan bir izlem çalışması var. Bu çalışma ağından çıkan sonuç bu. Su çiçeği aşısı iki doz uygulanmalı, ilki 1'inci yaşta, ikinci dozu 4-6 yaş arasında yapılmalı. Yani ikinci doz anaokuluna başlarken uygulanmalı. Aksi takdirde su çiçeği salgını devam edecek, ağır vakalar görülmeye devam edilecek tek doz aşının manası olmayacak."