

Yaklaşık 15 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılanlardan Özkan Yaman'ın ardından Köksal Çetin ve son olarak da Birol Bacaklı dün gece hayatını kaybetti.



Ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahte içkileri satış yerlerine dağıtan E.Ö. ve M.F.'yi, gözaltına aldı. Sahte içkileri satan Ş.S.'nin yakalanması için özel ekip kuruldu. İzmir'de geçtiğimiz hafta sahte rakıdan dolayı rahatsızlanıp 15 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.



Tedavi altında bulunanlardan Ali Ulutürk, Alem Pena Çandar ve Ömer Akgün Yüngeliş ile Özkan Yaman birer gün arayla hayatını kaybetti. Ailesi, beyin ölümü sonrası Özkan Yaman'ın organlarını bağışladı. Dün gece de Köksal Çetin ve Birol Bacaklı tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Böylece bu güne kadar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 15 kişiden 6'sı öldü.



Diğer 9 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi. Ölüm olaylarının art arda yaşanması üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sahte rakı sattıkları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Karabağlar ilçesi Hatay semtinde faaliyet gösteren ve sahte içki sattığı iddia edilen iki market ve bir manav mühürlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli geçen perşembe günü taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.