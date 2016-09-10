İZMİR'DE SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAKLANDI
İzmir Valiliği, Gaziantep'teki canlı bomba saldırısından sonra sokak düğünlerini yasaklama kararı aldı. Yasak, cadde ve sokakların yanı sıra çevresi duvarla kapatılmamış tüm alanları kapsadı
İzmir Valiliği, Gaziantep'teki canlı bomba saldırısından sonra sokak düğünlerini yasaklama kararı aldı. Yasak, cadde ve sokakların yanı sıra çevresi duvarla kapatılmamış tüm alanları kapsadı
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