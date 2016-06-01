

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.







Salı günü akşam saatlerinde Seyhan Mahallesi 611 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahların konuştuğu kavgada Muhittin Tekin ve yanındaki Abdülkadir Tekin (23) ile Aşkın Çalık (47) yaralandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan Muhittin Tekin'i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne, ayaklarından yaralanan Abdülkadir Tekin ve Aşkın Çalık'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Muhittin Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Polis ekipleri silahı kullanan şahsı yakalamak için çevredeki kameraları inceleme altına aldı.