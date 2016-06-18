

Patlama, saat 23.30 sıralarında Buca ilçesi 220 sokakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 35 DA 4273 plakalı minibüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hemen çevre güvenliğini alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Çevre güvenliğinin ardından olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından patlamaya neden olan patlayıcının el yapımı ses bombası olduğunu belirtti. Ses bombasının kim veya kimler tarafından patlatıldığı henüz bilinmezken, polis ekipleri patlamayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Herhangi bir ölüm ve yararlanmanın olmadığı patlamada minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca minibüs içerisinde bulunan kameranın kayıtları da incelenmek için polis ekipleri tarafından alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.