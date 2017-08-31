Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

İZMİR'DE SERVİS ARACINA SALDIRIDAN İLK GÖRÜNTÜLER


İzmir'de Servis Aracına Saldırıdan İlk Görüntüler
Tarih : 31 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : İzmir'de Servis Aracına Saldırıdan İlk Görüntüler(5/10)1

İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

ÇÖP KONTERYNIRINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILDI

Buca Koop mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsününün geçişi sırasında patladı.

ARAÇ AĞIR HASAR ALDI

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda ise servis aracında meydana gelen hasar patmanın şiddetini ortaya koydu. Görüntülerde servis aracının yan camlarının aşağı indiği ve aracın yandan büyük hasar aldığı görülüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İzmir  De  Servis  Aracına  Saldırıdan  İlk  Görüntüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER