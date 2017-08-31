İzmir'in Buca ilçesinde bu sabah patlama meydana geldi. Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

ÇÖP KONTERYNIRINA YERLEŞTİRİLEN BOMBA PATLATILDI

Buca Koop mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsününün geçişi sırasında patladı.

ARAÇ AĞIR HASAR ALDI

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda ise servis aracında meydana gelen hasar patmanın şiddetini ortaya koydu. Görüntülerde servis aracının yan camlarının aşağı indiği ve aracın yandan büyük hasar aldığı görülüyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: haberinburada