

Tuzla'da evinin yakınlarında bulunan iki çocuk annesi kayıp tarih öğretmenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Atalay F'nin yakalanması için emniyetin çalışmaları devam ediyor.







Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, zanlı Atalay F'nin olaydan sonra Kaynarca'ya minibüs ve otobüs kullanarak ulaştığını tespit etti.







Şüphelinin İzmir'de görüldüğü ihbarı üzerine, ekipler bu kentte zanlının görüldüğü market ve internet kafedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Son olarak 29 Mayıs'ta İzmir'de görüldüğü iddia edilen şüphelinin günlük kiralık evlerde kalma ihtimali değerlendiriliyor.







Zanlıyı yakalamak için İstanbul, İzmir ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şubeye bağlı polislerden özel ekip kuruldu.







Şüphelinin yurt dışına kaçmasının önlenmesi için, Atalay F'nin fotoğrafı 81 ildeki emniyet müdürlüklerine ve sınır kapılarına asıldı.







Zanlının kiraladığı depoda inceleme







Öğretmen Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen ve Ankara'da da 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen zanlı Atalay F'nin 2014'ün başında Hadımköy'de bir depo kiraladığı tespit edildi.







Adrese giden cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri depoda araştırma yapıyor.







Şüphelinin depoyu ne zaman ve hangi kimlikle kiraladığı ve hangi amaçla kullandığı, yapılacak incelemeden sonra belli olacak.