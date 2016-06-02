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izmir'de seri katil paniği

İZMİR'DE SERİ KATİL PANİĞİ

Tarih öğretmenini öldürdüğü iddia edilen ve Ankara'da TÜBİTAK'ta çalışan Demirarslan ile kız arkadaşının öldürümesi olayına da karıştığı belirlenen zanlı Atalay F'yi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Zanlının 2014'te Hadımköy'de kiraladığı depoda polis ekipleri inceleme yapıyor.

Tarih : 02 Haziran 2016, 15:04
Puan Ver : İzmir'de Seri Katil Paniği(7/10)5


Tuzla'da evinin yakınlarında bulunan iki çocuk annesi kayıp tarih öğretmenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Atalay F'nin yakalanması için emniyetin çalışmaları devam ediyor.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, zanlı Atalay F'nin olaydan sonra Kaynarca'ya minibüs ve otobüs kullanarak ulaştığını tespit etti.



Şüphelinin İzmir'de görüldüğü ihbarı üzerine, ekipler bu kentte zanlının görüldüğü market ve internet kafedeki güvenlik kameralarını da inceledi. Son olarak 29 Mayıs'ta İzmir'de görüldüğü iddia edilen şüphelinin günlük kiralık evlerde kalma ihtimali değerlendiriliyor.



Zanlıyı yakalamak için İstanbul, İzmir ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şubeye bağlı polislerden özel ekip kuruldu.



Şüphelinin yurt dışına kaçmasının önlenmesi için, Atalay F'nin fotoğrafı 81 ildeki emniyet müdürlüklerine ve sınır kapılarına asıldı.



Zanlının kiraladığı depoda inceleme



Öğretmen Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen ve Ankara'da da 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen zanlı Atalay F'nin 2014'ün başında Hadımköy'de bir depo kiraladığı tespit edildi.



Adrese giden cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri depoda araştırma yapıyor.



Şüphelinin depoyu ne zaman ve hangi kimlikle kiraladığı ve hangi amaçla kullandığı, yapılacak incelemeden sonra belli olacak.








Etiketler: İzmir  De  Seri  Katil  Paniği    haber

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