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izmir'de sela okuyan müezzini tartaklayan 3 kişi gözaltında

İZMİR'DE SELA OKUYAN MÜEZZİNİ TARTAKLAYAN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Narlıdere ilçesinde sela okuyan müezzini tartakladıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:56
Puan Ver : İzmir'de Sela Okuyan Müezzini Tartaklayan 3 Kişi Gözaltında(10/10)10


 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuyan müezzini tartakladıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

 

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla sela okuyan Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'un darbedilmesiyle ilgili biri kadın 3 kişiyi yakaladı.

 

Eşkallerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği belirtilen 3 şüpheli, kasten adam yaralamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin sorgulanmak üzere Narlıdere Emniyet Müdürlüğüne götürüldükleri belirtildi.








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