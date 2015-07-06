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İZMİR'DE SAHUR SONRASI KORKUTAN DEPREM


İZMİR'DE SAHUR SONRASI KORKUTAN DEPREM
Tarih : 06 Temmuz 2015, 09:21
Puan Ver : İzmir'de Sahur Sonrası Korkutan Deprem(6/10)5



İzmir'in Urla ilçesinde sahurdan dakikalar sonra 04.03 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.



4.1 İLE SALLANDI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 04: 03de, merkez üssü Urla ilçesi Zeytinler köyü olan, 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



KISA SÜRELİ PANİK



İmsak vaktinden dakikalar sonra olan ve insanların kısa süreli panik yaşmasına neden olan sarsıntı 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.









Etiketler: İzmir  De  Sahur  Sonrası  Korkutan  Deprem    haber

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