

İzmir'in Urla ilçesinde sahurdan dakikalar sonra 04.03 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.



4.1 İLE SALLANDI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınan bilgiye göre, saat 04: 03de, merkez üssü Urla ilçesi Zeytinler köyü olan, 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



KISA SÜRELİ PANİK



İmsak vaktinden dakikalar sonra olan ve insanların kısa süreli panik yaşmasına neden olan sarsıntı 19.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.