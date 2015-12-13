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izmir'de sahte rakıdan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı!

İZMİR'DE SAHTE RAKIDAN ÖLENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI!

İzmir'in Konak ilçesinde 3 hafta önce bir marketten aldıkları sahte rakıyı içtikten sonra yaşamını yitiren 11 kişinin ardından, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 58 yaşındaki Mehmet Fatih Hindioğlu da kurtarılamadı.

Tarih : 13 Aralık 2015, 12:44
Puan Ver : İzmir'de Sahte Rakıdan Ölenlerin Sayısı 12'ye Çıktı!(7/10)5


İzmir'in Konak ilçesinde 3 hafta önce bir marketten aldıkları sahte rakıyı içtikten sonra yaşamını yitiren 11 kişinin ardından, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 58 yaşındaki Mehmet Fatih Hindioğlu da kurtarılamadı.



Günlerce yoğun bakımda tutulan ve bir sitede kapıcı olduğu öğrenilen Hindioğlu'nun ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Aynı marketten sahte rakı alarak içen 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.








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