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İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9'A ÇIKTI


İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9'A ÇIKTI
Tarih : 03 Aralık 2015, 08:59
Puan Ver : İzmir'de Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 9'a Çıktı(8/10)7


İzmir'de bir marketten aldıkları sahte rakıdan içtikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılanlardan 54 yaşındaki Gürkan Tapınç da tedavi gördüğü Atatürk eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylelikle kentte sahte rakı nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.



Hatay Semti'ndeki bir marketten aldıkları sahte rakıyı içtikten sonra fenalaşınca hastanelere kaldırılıp tedaviye alınanlardan 7 kişi ile Urla İlçesi'nde kendi ürettiği rakıdan içen 1 kişi daha önce hayatını kaybetmişti. Yine Hatay Semti'nden aldığı sahte rakıdan içtikten sonra fenalaşıp Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılanlardan Gürkan Tapınç, bugün hayatını kaybetti. Tapınç'ın ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahte rakıyla ölüme neden oldukları için market sahipleri H.B. ile eşi H.B. daha önce polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.








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