İZMİR'DE RÖGARA DÜŞEN KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI
Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü Anadolu Caddesi'nde Çiğli Belediyesinin karşısındaki kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İ.B. (17), üzeri mukavvayla kapatılan yaklaşık iki metrelik rögara düştü.
Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü Anadolu Caddesi'nde Çiğli Belediyesinin karşısındaki kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İ.B. (17), üzeri mukavvayla kapatılan yaklaşık iki metrelik rögara düştü. İ.B. çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.B'nin ayağında doku zedelenmesi oluştuğu belirlendi.
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