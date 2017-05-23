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izmir'de rögara düşen kız öğrenci yaralandı

İZMİR'DE RÖGARA DÜŞEN KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü Anadolu Caddesi'nde Çiğli Belediyesinin karşısındaki kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İ.B. (17), üzeri mukavvayla kapatılan yaklaşık iki metrelik rögara düştü.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 16:39
Puan Ver : İzmir'de Rögara Düşen Kız Öğrenci Yaralandı(7/10)8


Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü Anadolu Caddesi'nde Çiğli Belediyesinin karşısındaki kaldırımda yürüyen lise öğrencisi İ.B. (17), üzeri mukavvayla kapatılan yaklaşık iki metrelik rögara düştü. İ.B. çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Çiğli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.B'nin ayağında doku zedelenmesi oluştuğu belirlendi.








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