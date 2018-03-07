İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Otelde ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: haberinburada