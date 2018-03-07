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İzmir'de Otel Yangını! Pencereden Arabaların Üstlerine Atladılar

İZMİR'DE OTEL YANGINI! PENCEREDEN ARABALARIN ÜSTLERİNE ATLADILAR


İzmir'de otel yangını! Pencereden arabaların üstlerine atladılar
Tarih : 07 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : İzmir'de Otel Yangını! Pencereden Arabaların Üstlerine Atladılar(5/10)1

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı.

Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Otelde ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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