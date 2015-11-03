İZMİR'DE OPERASYON... BÜROKRAT VE EMNİYET GÖREVLİLERİ GÖZALTINDA
Operasyonda İzmir'de 2012'de askeri casusluk operasyonunu gerçekleştiren emniyet mensupları ile üst düzey bürokratların da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor.
Savcılığın bilgisi dahilinde bu sabaha karşı çeşitli adreslere operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şubesi'ne götürüldü. Operasyonlarla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
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