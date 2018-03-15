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İZMİR'DE NEVRUZ OPERASYONU: 61 GÖZALTI


İzmir'de nevruz operasyonu: 61 gözaltı
Tarih : 15 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : İzmir'de Nevruz Operasyonu: 61 Gözaltı(5/10)1

İzmir'de, il genelinde nevruz öncesi uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 61 kişi gözaltına alınırken, bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

OPERASYONDA 1500 POLİS GÖREV ALDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla, önceden tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

İKİ POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

İki polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda, biri asker kaçağı olan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı, 30 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 155 gram esrar ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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