İZMİR'DE NEVRUZ OPERASYONU: 61 GÖZALTI
İzmir'de, il genelinde nevruz öncesi uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 61 kişi gözaltına alınırken, bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
OPERASYONDA 1500 POLİS GÖREV ALDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısının koordinesinde, Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde, nevruz öncesi il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyona katılan 1500 polis, 4 narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla, önceden tespit edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
İKİ POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ
İki polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda, biri asker kaçağı olan 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, 1 kılıç ve 1 döner bıçağı, 30 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 155 gram esrar ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar