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İZMİR'DE METRO KAZASI ; YARALILAR VAR


İZMİR'DE METRO KAZASI ; YARALILAR VAR
Tarih : 08 Ocak 2016, 09:17
Puan Ver : İzmir'de Metro Kazası ; Yaralılar Var(10/10)7


İzmir'de sefer yapan metro devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.



İzmir'de Evka 3-Fahrettin Altay seferini yapan metronun vagonlarından biri devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.








Etiketler: İzmir  De  Metro  Kazası  ;  Yaralılar  Var    haber

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