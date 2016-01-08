İZMİR'DE METRO KAZASI ; YARALILAR VAR
İzmir'de sefer yapan metro devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
İzmir'de Evka 3-Fahrettin Altay seferini yapan metronun vagonlarından biri devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
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