

İzmir'de sefer yapan metro devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.



İzmir'de Evka 3-Fahrettin Altay seferini yapan metronun vagonlarından biri devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.