İZMİR'DE MAKİLİK ALANDA BAŞLAYAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YAYILDI
Selçuk ilçesi Kurudağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kısa sürede etkisini artıran alevlere 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, itfaiye ile orman ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar