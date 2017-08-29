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İZMİR'DE MAKİLİK ALANDA BAŞLAYAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


İzmir'de Makilik Alanda Başlayan Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Tarih : 29 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : İzmir'de Makilik Alanda Başlayan Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor(5/10)1

İzmir'in Selçuk ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YAYILDI

Selçuk ilçesi Kurudağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede etkisini artıran alevlere 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, itfaiye ile orman ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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